Онлайн-эфир на тему учений НАТО в условиях пандемии проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот"

Соединенные Штаты и члены НАТО продолжают военную активность в Польше и прибалтийских странах, несмотря на пандемию коронавируса. Узнать, зачем члены Североатлантического альянса проводят новые учения, попробуют в прямом эфире участники конференции.

США планируют перебросить в Европу 20 тысяч солдат вместе с оружием и военной техникой для участия в учениях Defender Europe 20. Еще около четырех тыс. американских и двух тыс. польских военных соберут учения Allied Spirit XI, сообщает Федеральное агентство новостей.

Свою оценку происходящему дадут директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета Юрий Зверев и представитель Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор Николай Межевич. Также участие в онлайн-конференции примут ведущие российские эксперты в областях глобальной и региональной безопасности.

Эфир состоится в среду, 3 июня. Начало в 14.00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно по ссылке. Ознакомиться с архивом материалов и прошедших эфиров можно здесь. К участию в мероприятии приглашаются журналисты всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.