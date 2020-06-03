Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет принимать участие в саммите по новой коронавирусной инфекции, который предложен Великобританией. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российскую сторону представит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Представитель президента РФ подчеркнул, что мероприятие не подразумевает участие глав государств.

Таким образом Песков прокомментировал ранее озвученное премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложение провести соответствующий саммит.