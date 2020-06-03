Кабмин поручил восстановить оказание плановой медпомощи россиянам

Распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Перепрофилированные для пациентов с новым коронавирусом койки в федеральных и частных клиниках необходимо закрыть, но это касается только тех регионов, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

Также премьер-министр поручил Роспотребнадзору, Федеральному медико-биологическому агентству и другим ведомствам внести предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы. Она должна быть готова ответить на вызовы любой сложности в будущем.

Владимир Путин ранее утвердил даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ — с 25 июня по 1 июля. Предлагается закрепить в Основном законе страны доступность и качество медицинского обслуживания, ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.