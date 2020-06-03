Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и министр экономического развития РФ Максим Решетников получили поручение доработать план восстановления экономики страны от премьер-министра России Михаила Мишустина.

В Российской Федерации с 25 июня по 1 июля пройдет неделя общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Глава России Владимир Путин предложил зафиксировать в Основном законе положения об обязательной индексации пенсий каждый год, а также о защите государственной целостности РФ и признании детей самым важным приоритетом госполитики РФ. Кроме того, 1 июля объявлен выходным днем в стране.