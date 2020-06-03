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 ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса

ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса
Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

 Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ
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13:05   3 Июня 2020
Политика

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и министр экономического развития РФ Максим Решетников получили поручение доработать план восстановления экономики страны от премьер-министра России Михаила Мишустина.

В Российской Федерации с 25 июня по 1 июля пройдет неделя общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Глава России Владимир Путин предложил зафиксировать в Основном законе положения об обязательной индексации пенсий каждый год, а также о защите государственной целостности РФ и признании детей самым важным приоритетом госполитики РФ. Кроме того, 1 июля объявлен выходным днем в стране.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #белоусов #мишустин #решетников

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