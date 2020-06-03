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 ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса

ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса
Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

 Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

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12:53   3 Июня 2020
Политика

Ханс Клюге поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Ханс Клюге поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность российской стороне за оказание помощи в борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам представителя организации, ВОЗ благодарна коллегам из России, а также Англии, Германии и Польши за оперативное вмешательство в борьбу с пандемией нового типа коронавируса. Ханс Клюге также поблагодарил страны за предоставление специальных медицинских бригад, специалистов и передвижных лабораторий, пишет РИА Новости

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения объявил, что в России ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, передает телеканал "360".  

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Автор: Юлия Яковлева
#воз #пандемия #коронавирус

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