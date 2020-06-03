Ханс Клюге поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность российской стороне за оказание помощи в борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам представителя организации, ВОЗ благодарна коллегам из России, а также Англии, Германии и Польши за оперативное вмешательство в борьбу с пандемией нового типа коронавируса. Ханс Клюге также поблагодарил страны за предоставление специальных медицинских бригад, специалистов и передвижных лабораторий, пишет РИА Новости.

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения объявил, что в России ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, передает телеканал "360".