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12:41   3 Июня 2020
Экономика

Сбербанк снижает ставку по вкладам в долларах

Сбербанк снижает ставку по вкладам в долларах

Сбербанк снизил процентные ставки по базовой линейке долларовых вкладов. Решение принято, исходя из анализа тенденций на рынке, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Таким образом, для вклада "Сохраняй" ставка составит 0,55%, потеряв 0,3%. Вклад доступен при условиях открытия на 1-2 года с суммой в 20 тысяч долларов. Если срок составляет 3 года, то ставка составит 0,4%.

Вклад "Пополняй" теперь имеет ставку в 0,35%, вместо 0,5%. Условие доступно при открытии вклада на 1-2 года на сумму от 20 тысяч долларов. Для открытия вклада на 3 года, ставка составит 0,05%, вместо 0,2%.

Минимальная ставка по вкладу "Управляй" снижена до 0,2%, потеряв 0,1 процентный пункт, для клиентов, открывающих вклад на сумму от 20 тысяч долларов сроком на 1-2 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране голосования о поправках к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. Изменения направлены на улучшение качества жизни россиян, в числе которых ежегодная индексация пенсий, соцподдержка и многое другое.

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Автор: Юлия Яковлева
#доллар #сбербанк #вклад

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