Россияне сохранили рекордное количество средств на своих банковских счетах

Клиенты российских банков в апреле сохранили рекордное количеств средств на текущих счетах. Это стало следствием той поддержки, которая предоставлена властями в период пандемии коронавирусной инфекции.

Обычно рост объема средств на текущих счетах фиксируется в декабре, когда россияне получают дополнительные деньги от государства и работодателей — это могут быть пенсии, субсидии, премии или "тринадцатые зарплаты" в честь новогодних праздников. В этот раз объем накоплений на счетах россияне оставляют активнее, чем во вкладах, сообщает РБК.

Рост числа выплат этой весной связан, в том числе, с государственной поддержкой. Правительство России реализовало ряд мер для помощи гражданам во время мировой рецессии, направив денежные выплаты семьям с детьми и пострадавшим от пандемии COVID-19 сотрудникам. Это обеспечило многим гражданам прирост дохода, необходимого для снижения финансовой нагрузки. В будущем подобная инициатива властей может стать нормой, которую государство будет целенаправленно проводить для укрепления социальных гарантий.

Новые меры социальной поддержки граждан были включены в поправки к Конституции России, голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля текущего года. Россиянам предлагается проголосовать за новые обязательства, которые на себя возьмут власти. В том числе, они намерены ежегодно индексировать пенсии и обеспечивать граждан бесплатной профессиональной медицинской помощью.