ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса
Новая волна коронавирусной инфекции может иметь "разрушительный" характер, если ее не купировать, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Вторая волна COVID-19 наступит, и если ее не взять под контроль, то ее последствия могут быть "разрушительными". Сейчас большинство государств начинают снимать и смягчать введенные ограничения. Поэтому за эпидемиологической ситуацией необходимо продолжать внимательно следить. При этом Клюге обратил внимание, что ситуация с выявлением новых случаев и лечением пациентов обстоит куда лучше, чем в начале текущего года.
Специалисты Роспотребнадзора не исключают вероятности новой волны заболевания. Выявляемость коронавирусной инфекции может повыситься в период ОРВИ, считает глава надзорного ведомства Анна Попова. Актуальную информацию о распространении заболевания можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.