Папа Римский Франциск осудил насилие в США на почве расизма

Массовые протесты начались после трагической смерти афроамериканца в Миннеаполисе. Римский папа высказал свое осуждение в отношении насилия из-за расизма в США.

Соединенные Штаты захлестнула волна протестов и уличных беспорядков после гибели афроамериканца при задержании в Миннеаполисе. Протест против полицейского произвола стал массовым, в стычках на улицах погибло уже более 10 человек.

Вопиющий инцидент произошел на территории штата Миннесота. Сотрудник полиции США жестоко обошелся с афроамериканцем. Полицейский задушил совершеннолетнего гражданина на глазах очевидцев.

Обеспокоенные американцы начали выходить на улицы, чтобы высказать свое недовольство. Толпа устроила массовые беспорядки.

Папа Римский Франциск сообщил, что следит за происходящими в мире событиями. Священнослужитель заявил, что осуждает проявления расизма и насилия, которые происходят в США.