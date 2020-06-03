Папа Римский Франциск осудил насилие в США на почве расизма

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин поручил восстановить оказание плановой медпомощи россиянам

Кабмин поручил восстановить оказание плановой медпомощи россиянам

 ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса

ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса
Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

 Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ
Le Figaro связало кончину либеральной Америки с настоящей войной

Le Figaro связало кончину либеральной Америки с настоящей войной

 Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями
Кабмин поручил восстановить оказание плановой медпомощи россиянам

Кабмин поручил восстановить оказание плановой медпомощи россиянам

 ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса

ВОЗ сообщила о возможных "разрушительных" последствиях второй волны коронавируса
Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в международном саммите по коронавирусу

 Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики РФ
Le Figaro связало кончину либеральной Америки с настоящей войной

Le Figaro связало кончину либеральной Америки с настоящей войной

 Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями
12:28   3 Июня 2020
Общество

Папа Римский Франциск осудил насилие в США на почве расизма

Папа Римский Франциск осудил насилие в США на почве расизма

Массовые протесты начались после трагической смерти афроамериканца в Миннеаполисе. Римский папа высказал свое осуждение в отношении насилия из-за расизма в США.

Соединенные Штаты захлестнула волна протестов и уличных беспорядков после гибели афроамериканца при задержании в Миннеаполисе. Протест против полицейского произвола стал массовым, в стычках на улицах погибло уже более 10 человек. 

Вопиющий инцидент произошел на территории штата Миннесота. Сотрудник полиции США жестоко обошелся с афроамериканцем. Полицейский задушил совершеннолетнего гражданина на глазах очевидцев.

Обеспокоенные американцы начали выходить на улицы, чтобы высказать свое недовольство. Толпа устроила массовые беспорядки.

Папа Римский Франциск сообщил, что следит за происходящими в мире событиями. Священнослужитель заявил, что осуждает проявления расизма и насилия, которые происходят в США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #папа римский #расизм #осуждение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...