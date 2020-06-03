В "Офицерах России" призвали дать больше огласки пыткам узников "Митиги"

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подконтрольного пособнику террористов Файезу Сарраджу, показали истинное лицо в ситуации с бывшим узником частной ливийской тюрьмы "Митига" Раджабом Макрахи.

Об этом в среду, 3 июня, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Так эксперт прокомментировал страшную ситуацию, случившуюся с ливийцем Раджабом Макрахи.

Напомним, бывший заключенный "Митиги" подал иск в Африканский суд и ООН с требованием привлечь к уголовной ответственности боевиков, которые во время пыток в тюрьме выкололи ему ложкой глаз. "Палачом" Макрахи был главарь "МВД" ПНС Фатхи Башага. Эту информацию подтвердили свидетели пыток.

По мнению Перенджиева, ситуацию, происходящую в Ливии, необходимо предавать огласке. Эксперт призвал говорить в целом о состоянии системы права на территориях, подконтрольных террористам ПНС, тем более в таких учреждениях как тюрьма. Ситуация с ливийцем, которому выткнули глаз — важный и показывающий пример, что из себя представляют сторонники режима Сарраджа.