Трамп унизил брата губернатора Нью-Йорка и потребовал ввести в город нацгвардию

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пытается справиться с массовыми беспорядками силами полиции, не привлекая национальную гвардию, чтобы не провоцировать протестующих на более агрессивные действия. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привела американист Александра Филиппенко.

«Куомо уверен, что ситуацию не стоит накалять еще больше, он пытается справиться силами полиции. Учитывая, что только в одном городе Нью-Йорк насчитывается около 40 тысяч полицейских. Они могут с этим справиться», — полагает специалист.

Усилить стражей порядка нацгвардейцами и подавить беспорядки от Куомо потребовал президент США Дональд Трамп. Он обвинил губернатора в бездействии и отпустил нелестное высказывание в адрес младшего брата губернатора Криса Куомо, работающего ведущим на телеканале CNN.

«Вчера был плохой день для братьев Куомо. Нью-Йорк был отдан во власть мародеров, головорезов, радикальных левых и всех других подонков. Губернатор отказывается принять мое предложение о приоритете Национальной гвардии. Нью-Йорк был разорван на куски. Как и рейтинги Fredo, которые упали на 50%!», — написал Трамп в Twitter.

Уничижительное прозвище «Фредо» позаимствовано из кинотрилогии Френсиса Форда Копполы «Крестный отец». Имя Фредо носил младший брат мафиозного семейства Корлеоне, не отличавшийся талантами, в отличие от своих братьев. В американской культуре имя используется как нарицательное, означая слабого и неудачливого человека.

«Сейчас такое высказывание из Белого дома или из Конгресса США совсем не поможет решению конфликта в стране. Педалировать какие-то национальные вопросы в такое время для Соединенных Штатов может быть просто опасно. До гражданской войны, конечно, вряд ли дойдет, но такое высказывание только усложнит ситуацию», — добавила Филиппенко.

В свою очередь губернатор Куомо неоднократно критиковал мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и даже угрожал снять его с должности из-за бездействия в экстренной ситуации. По словам губернатора, де Блазио недооценил масштабы беспорядков в многонациональном городе.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.