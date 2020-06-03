Польша пытается задержать строительство «Северного потока — 2» за счет Евросоюза

Польша всеми силами пытается надавить на Россию, чтобы задержать строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), игнорируя интересы Евросоюза. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя претензии польского антимонопольного регулятора UOKiK к «Газпрому».

«Нет других стран в Европе, которые делали бы такие вещи. Если представить, что "СП-2" – ужасный проект, который подвергает опасности хрупкую экономику Евросоюза, нарушает энергобезопасность... И что Европа просто дрожит, ожидая, что придет газовая игла, воткнется, и все умрут.. Возникает вопрос: почему только поляки бегают, суетятся, подают в суды? Германия в ужасе должна дрожать, что к ней присоединяется труба. Неужели все остальные глупее польского руководства? Или Польша беспокоится за дух ЕС? Страны старой Европы, по их мнению, глупые и жадные?», — рассуждает эксперт.

UOKiK пригрозил «Газпрому» штрафом в 50 миллионов евро. Регулятор заявляет, что российская госкомпания не идет на сотрудничество с Варшавой в антимонопольном расследовании в отношении «СП-2». В начале 2020 года глава UOKiK попросил «Газпром» предоставить документы по контрактам, заключенным с партнерами на передачу, продажу и хранение газа. Российская сторона отказалась.

Фролов напомнил, что до заключения соглашения о строительстве «СП-2» Россия предлагала Польше построить вторую нитку газопровода «Ямал — Европа». Польша отказалась, хотя проект был дешевле и проще в реализации.

«И буквально через несколько месяцев подписано соглашение о "СП-2". Поляки оказались за бортом. Как в старом стишке: мог бы стать я богачом, а остался ни при чем», — заметил эксперт.

В противовес «СП-2» Польша собирается строить газопровод Baltic Pipe, который пройдет от берегов Норвегии через Данию и Польшу. Его строительство придется согласовывать с Россией, так как польская магистраль будет пересекать российскую. Чтобы усилить переговорные позиции, Варшава усиливает давление на «Газпром», полагает эксперт.

По словам Фролова, стратегия Польши на газовом рынке строится на противостоянии с Россией. Выпадами в адрес Москвы руководство страны пытается оправдать экономически бессмысленные и убыточные проекты, требуя на них финансирование у Евросоюза.

Так, разведка на сланцевый газ потребовала более 2,5 миллиарда евро. Кроме того, Польше приходится оправдывать траты на закупку сжиженного природного газа.

«Как это объяснить? "Мы избавляемся от газовой зависимости от России". А почему? "Потому что российский газ плохой". Такая риторика позволяет оправдывать неудобные траты и стратегические решения, чтобы дальше клянчить деньги у Евросюза», — отметил Фролов.

Если вынести за скобки политику, что подобного рода антимонопольные разбирательства являются обычной практикой, заверил эксперт. Компании ЕС нередко разрешают споры в суде. Фролов напомнил, что у «Газпрома» были судебные разбирательства с Чехией и другими странами.

«Это нормально. У крупных компаний, вроде RWE, Engie и у всех-всех была масса судебных разбирательств с разными последствиями. Где-то они выигрывали, где-то проигрывали», — отметил Фролов.

Польша требует от России скромную сумму — 50 миллионов евро, отметил эксперт. Он напомнил, что стоимость «Северного потока — 2» — 10 миллиардов евро.