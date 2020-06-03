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11:53   3 Июня 2020
Происшествия

Верховный суд Башкирии оправдал двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии оправдал двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии вынес оправдательный приговор в отношении двух бывших полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе.

Адвокат Ренат Амирханов рассказал Телеканалу "360", что Галиева и Матвеева оправдали и признали за ними право на реабилитацию. Яромчук признан виновным, но ему снизили наказание до четырех лет.

По словам адвоката, на следствии были представлены доказательства непричастности Галиева. Есть видеозаписи и показания свидетелей о том, что он находился в кафе. К тому же, экспертиза не нашла следов биоматериалов Галиева и Матвеева на теле и одежде потерпевшей.

Бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку снизили наказание с шести до четырех лет колонии общего режима.

Нападение на дознавательницу произошло 30 октября 2018 года в Уфе. По словам девушки, ее изнасиловали три сотрудника полиции. В декабре 2019-го Кировский суд отправил всех фигурантов дела в колонию на шесть либо семь лет.

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Автор: Василий Пименов
#суд #полиция #уфа #изнасилование #башкирия #дознаватель

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