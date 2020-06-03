ФАН открыл доступ к засекреченным документам Евросоюза по СП-2

Власти ЕС приняли решение засекретить документацию, которая позволила бы компании Nord Stream 2 AG выстроить эффективную защиту своих интересов в суде. Закрытые данные о газопроводе "Северный поток — 2" публикует Федеральное агентство новостей.

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG обратился в суд с иском к Евросоюзу, который намерен включить газопровод в свою новую Газовую директиву. Лоббисты из Европы хотят максимально усложнить работу объекта и произвести передел на континентальном рынке, по сути приватизировав всю энерготранспортную сеть региона. Пытаясь помешать деятельности суда, Евросоюз засекретил ряд документов, которые Nord Stream 2 AG может использовать против Брюсселя.

Скрытые от общественности документы находятся в распоряжении редакции Федерального агентства новостей и теперь выложены в общий доступ. Это особенно важно перед грядущим судебным разбирательством, на котором будет решаться одним из принципиальных вопросов использования "Северного потока — 2".