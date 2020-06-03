Прокуроры готовятся к обходу больниц Карачаево-Черкесии

Генпрокурор РФ Игорь Краснов организовал проверку в Карачаево-Черкессии после обращений граждан о многочисленных случаях заражения коронавирусом. Жители республики жаловались на отсутствие лекарств, средств индивидуальной защиты в медучреждениях и невыплаты стимулирующих надбавок медработникам.

«Проверка проводится работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику. Надзорными мероприятиями будут охвачены здравоохранения республики, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры «Политике Сегодня».

По результатам будет дана правовая оценка мерам защиты медработников и количеству больничных коек для заразившихся COVID-19. Генпрокуратура проверит, на какие цели расходовались выделенные из федерального бюджета деньги для выплат медперсоналу.

Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть взял проверку под личный контроль. Вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплатах карачаево-черкесским медикам надбавок, обещанных президентом.