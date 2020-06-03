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12:29   3 Июня 2020
Россия

Прокуроры готовятся к обходу больниц Карачаево-Черкесии

Прокуроры готовятся к обходу больниц Карачаево-Черкесии

Генпрокурор РФ Игорь Краснов организовал проверку в Карачаево-Черкессии после обращений граждан о многочисленных случаях заражения коронавирусом. Жители республики жаловались на отсутствие лекарств, средств индивидуальной защиты в медучреждениях и невыплаты стимулирующих надбавок медработникам.

«Проверка проводится работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику. Надзорными мероприятиями будут охвачены здравоохранения республики, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры «Политике Сегодня».

Генпрокуратура проверит Карачаево-Черкессию из-за жалоб по коронавирусу

По результатам будет дана правовая оценка мерам защиты медработников и количеству больничных коек для заразившихся COVID-19. Генпрокуратура проверит, на какие цели расходовались выделенные из федерального бюджета деньги для выплат медперсоналу.

Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть взял проверку под личный контроль. Вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплатах карачаево-черкесским медикам надбавок, обещанных президентом.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заверили в ГП РФ.

На прошлой неделе работники Республиканского центра медицины катастроф заявили о коллективном увольнении, назвав проверку, прошедшую после жалоб на урезание зарплат, формальной. Медики также заявляли об отсутствии средств защиты в условиях пандемии. По данным местного оперштаба, всего в Карачаево-Черкесии 1276 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 348 человек выздоровели, шестеро умерли от коронавируса.

Генпрокуратура проверит Карачаево-Черкессию из-за жалоб по коронавирусу

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Автор: Тимофей Булочкин
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