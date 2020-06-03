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Независимые эксперты опровергли причастность РФ к авиакатастрофе рейса MH17

Независимые эксперты опровергли причастность РФ к авиакатастрофе рейса MH17

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11:36   3 Июня 2020
Политика

Независимые эксперты опровергли причастность РФ к авиакатастрофе рейса MH17

Независимые эксперты опровергли причастность РФ к авиакатастрофе рейса MH17

Независимые представители четырех стран собрали материалы по делу авиакатастрофы рейса MH17, которые не совпадают с точкой зрения нидерландских прокуроров и доказывают непричастность РФ к крушению боинга.

Как стало известно, активность российских систем ПВО распространялась только на территории РФ за пределами зоны поражения боинга. Однако пять точек ПВО Украины проявляли активность в зоне поражения самолета. 

Плюс ко всему, независимые австралийские полицейские специалисты Тим Джонс и Шон Эллисон сообщили, что метаданные обнародованных кадров были искажены, поскольку дата изменения электронных фотографий предшествует дате создания фотоснимков, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский назначил ответственного сотрудника, который будет вести дела в международных судах против Российской Федерации.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #нидерланды #боинг #mh-17

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