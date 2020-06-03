Карасев: боевой опыт ВСУ сводится к обстрелам Донбасса и попаданию в «котлы»

Вооруженные силы Украины, несмотря на желание Киева «побряцать оружием», способны лишь на то, чтобы обстреливать мирные города Донбасса, а в случаях реальных боестолкновений они предпочитают сдаться и «размазывать сопли по лицу».

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог Владимир Карасев, комментируя оценку ВСУ, которую дал украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам политика, сейчас нет угрозы крупномасштабной войны между Россией и Украиной, так же как нет и «продвижения российских войск» вглубь украинской территории, благодаря тому, что:

«...350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны», — подчеркнул Резников.

При этом вице-премьер добавил, что, по его мнению, широкомасштабной войны с РФ у Украины не может быть, так как продолжается эпидемия коронавируса и экономический кризис.

«Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — заключил он.

Комментируя это заявление Резникова, политолог Владимир Карасев в первую очередь обратил внимание на то что сейчас в рядах украинского руководства трудно найти здравомыслящего человека.

«Это о каких испытаниях говорит украинский политик? Может, он имел в виду испытания «котлами», в которые загнали украинских вояк доблестные воины Донбасса? Тогда, да, — отметил политолог. — Такого позорного потенциала нет в Европе. Украинская армия представляет собой сброд бандитов, мародеров, наркоманов и алкоголиков».

Также Карасев добавил, что украинская армия не способна ни на что другое, кроме обстрелов мирных городов Луганской и Донецкой народных республик, потому что и ВСУ, и принадлежащие украинским олигархам добровольческие батальоны в случае прямого боестолкновения предпочитают сразу сдаваться и «размазывать сопли по лицу».