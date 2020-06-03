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11:58   3 Июня 2020
Общество

Подмосковные автокинотеатры пока не открылись из-за непредвиденных расходов

Подмосковные автокинотеатры пока не открылись из-за непредвиденных расходов

В конце прошлой недели министерство культуры Московской области рассказало «Политике Сегодня» о скором открытии шести кинотеатров под открытым небом для автовладельцев. Открытие назначали на 1 июня. Однако, по словам пресс-секретаря Подмосковного Минкульта Анны Потехиной, дебют кинопаркингов перенесли на пятницу.

«Пока они не открылись, потому что это непредвиденные расходы, которые выпали в этой ситуации на организацию кинотеатров, — объяснила задержку чиновница. — Пока идет монтаж экранов».

Потехина напомнила, что сеансы в муниципальных кинопаркингах будут бесплатными. Со списком транслируемых фильмов в правительстве региона до сих пор так и не определились. Но адреса известны. Экраны устанавливают в Домодедово, Балашихе, Пушкино, двух парках Одинцово и атриуме музея «Новый Иерусалим» в Истре.

Подмосковные автокинотеатры пока не открылись из-за непредвиденных расходов

К началу июня в Московской области также работают 54 библиотеки, открыты для посещения парки при музеях. Сами музеи с 1 июня начали подготовку к приему посетителей, в которую входит дезинфекция и нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции. 

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Автор: Алиса Денисова
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