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11:25   3 Июня 2020
Политика

Минюст РФ готовится к многолетним судебным разбирательствам по делу ЮКОСа

Минюст РФ готовится к многолетним судебным разбирательствам по делу ЮКОСа

Судебный процесс в Гааге по делу о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может длиться на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил заместитель руководителя Минюста РФ Михаил Гальперин.

По словам политика, российская сторона заняла серьезную позицию, которая подкреплена большим количеством доказательств. Сейчас сложно спрогнозировать какие-либо результаты. Гальперин подчеркнул, что работы в этом вопросе еще на несколько лет, пишет РИА Новости.

Бывший владелец компании "ЮКОС" и олигарх Михаил Ходорковский сейчас скрывается за границей и критикует российские власти на фоне происходящего в США. Бизнесмен придерживается той точки зрения, что американцы "оказались доходчивее для своего президента, чем россияне для своего", передает РИА ФАН

Телеканал "360" сообщал, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу на решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

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Автор: Илья Романович
#суд #ходорковский #юкос #гаага

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