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11:13   3 Июня 2020
Политика

Приморье оборудует открытые площадки для голосования по поправкам к Конституции РФ

Приморье оборудует открытые площадки для голосования по поправкам к Конституции РФ

Приморский край приступил к подготовке специальных открытых площадок для проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции России.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что ключевым фактором для проведения общероссийского голосования по внесению изменений в основной закон РФ является улучшение эпидемиологической обстановки на фоне пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что глава российского государства Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. Помимо изменений в основном законе руководство страны продвигает специальные меры по улучшению жизни россиян.

Телеканал "360" сообщал, что россияне смогут выразить свое мнение очно и на дому.

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Автор: Руслан Неглинный
#голосование #поправки #конституция #кожемяко

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