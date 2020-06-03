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11:06   3 Июня 2020
Общество

Наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ смогут сдать анализы на COVID-19

Наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ смогут сдать анализы на COVID-19

Тест на коронавирусную инфекцию смогут пройти наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Возможность пройти тест на COVID-19 будет предоставлена и членам комиссий, отметил Максим Григорьев. Из-за пандемии коронавируса семинары и другие обучающие мероприятия для наблюдателей были организованы в дистанционном формате, добавил Григорьев, пишет ТАСС.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции. В основном законе страны предлагается закрепить ежегодную обязательную индексаций пенсий, признание детей важнейшим приоритетом госполитики РФ и другое.

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Автор: Яна Либерман
#россия #голосование #конституция рф

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