Касперская предупредила Мишустина об угрозе массового отъезда программистов из России

Отрасль не включена в перечень пострадавших от пандемии, поэтому ее ждут массовые задержки зарплат и сокращения. За 2020–2021 годы из России могут эмигрировать 10-15 тысяч специалистов, говорится в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Письмо написано от имени председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Натальи Касперской и президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова. Согласно результатам опроса, приведенным в документе, заработная плата разработчиков софта в мае упала в два раза, а компании зафиксировали падение на 90%, сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Сокращение специалистов в ИТ-секторе поведет за собой снижение его экспортной активности. В случае банкротства компаний, их восстановление будет невозможно либо крайне затруднительно. В связи с этим авторы письма просят правительство признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, что позволит компаниям получать господдержку. Также составители письма просят субсидировать либо поддержать государственный спрос на ИТ-продукцию от отечественных компаний, что поможет им преодолеть кризис.