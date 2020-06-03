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10:49   3 Июня 2020
Политика

Климкин сообщил, что снятие водной блокады Крыма станет концом "национальной идеи" Киева

Климкин сообщил, что снятие водной блокады Крыма станет концом "национальной идеи" Киева

Украинские власти не станут обсуждать тему возобновления подачи пресной воды на территорию Крымского полуострова, поскольку это является концом "национальной идеи" Незалежной. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам дипломата, только недруги украинского государства и предатели могут обсуждать тему подачи воды на полуостров. Климкин подчеркнул, что говорит об этом абсолютно уверенно, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выступил с инициативой о подаче иска против украинских политиков из-за водной блокады на полуострове.

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Автор: Илья Романович
#крым #блокада #вода #климкин

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