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Независимые эксперты опровергли причастность РФ к авиакатастрофе рейса MH17

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10:45   3 Июня 2020
Политика

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8536 за сутки

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8536 за сутки

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах России увеличилось на 8536 за минувшие сутки. Почти 40% из них протекают без проявления клинических симптомов. За это же время выздоровело 8972 человека, 178 скончались.

Всего в России зарегистрировано 432 277 пациентов с коронавирусом, из них 195 957 выздоровели, а 5215 скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России своевременно и эффективно отреагировали на пандемию COVID-19, что позволило избежать сценария США и Италии. 

Следующим важным шагом для страны станет всероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое состоится 1 июля. 

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Автор: Яна Либерман
#россия #COVID-19

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