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10:35   3 Июня 2020
Происшествия

Пожар в больнице имени Боткина унес жизнь одного человека

Пожар в больнице имени Боткина унес жизнь одного человека

Экстренные службы сообщили о пожаре в инфекционной больнице имени Боткина. По оперативным данным, вследствие произошедшего погиб один человек.

Чрезвычайное происшествие случилось 3 июня в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. По оперативным данным, загорелось постельное белье в одном из боксов для больных гепатитом. В экстренных службах также уточнили, что вероятной причиной возгорания могло стать курение одной из пациенток в палате.

Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. Вследствие возникшего пожара один из пациентов получил смертельное отравление угарным газом и погиб.

Персонал больницы самостоятельно справился с тушением огня. Сотрудники пожарных служб прибыли на место происшествия, чтобы произвести контрольную проливку.

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Автор: Василий Пименов
#пожар #санкт-петербург #чп #боткинская больница

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