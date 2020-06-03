Пожар в больнице имени Боткина унес жизнь одного человека

Экстренные службы сообщили о пожаре в инфекционной больнице имени Боткина. По оперативным данным, вследствие произошедшего погиб один человек.

Чрезвычайное происшествие случилось 3 июня в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. По оперативным данным, загорелось постельное белье в одном из боксов для больных гепатитом. В экстренных службах также уточнили, что вероятной причиной возгорания могло стать курение одной из пациенток в палате.

Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. Вследствие возникшего пожара один из пациентов получил смертельное отравление угарным газом и погиб.

Персонал больницы самостоятельно справился с тушением огня. Сотрудники пожарных служб прибыли на место происшествия, чтобы произвести контрольную проливку.