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10:31   3 Июня 2020
Политика

Видеозапись наполовину раздетого ирландского депутата появилась в Сети

Видеозапись наполовину раздетого ирландского депутата появилась в Сети

Ирландский депутат Европарламента Люк Флэнаган выступал перед своими коллегами по видеосвязи без штанов. В сети появилась запись выступления парламентария, на которой мужчина в одной рубашке.

Ирландское издание The Irish Times сообщает, что конфуз произошел в ходе рабочего заседания Европейского парламента по сельскохозяйственным вопросам.

Сам парламентарий позже прокомментировал инцидент и сообщил у себя в Twitter, что перед началом видеоконференции он вернулся с пробежки и был в одной футболке. Рубашку ему пришлось надеть, чтобы выглядеть солиднее.

Телеканал Телеканал "360" сообщал, что хакеры выложили в открытый доступ более тысячи данных сотрудников Европейского парламента.

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Автор: Борис Нестеров
#европарламент #ирландия

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