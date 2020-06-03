Видеозапись наполовину раздетого ирландского депутата появилась в Сети

Ирландский депутат Европарламента Люк Флэнаган выступал перед своими коллегами по видеосвязи без штанов. В сети появилась запись выступления парламентария, на которой мужчина в одной рубашке.

Ирландское издание The Irish Times сообщает, что конфуз произошел в ходе рабочего заседания Европейского парламента по сельскохозяйственным вопросам.

Сам парламентарий позже прокомментировал инцидент и сообщил у себя в Twitter, что перед началом видеоконференции он вернулся с пробежки и был в одной футболке. Рубашку ему пришлось надеть, чтобы выглядеть солиднее.

Телеканал Телеканал "360" сообщал, что хакеры выложили в открытый доступ более тысячи данных сотрудников Европейского парламента.