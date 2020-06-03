Американские стратегические бомбардировщики В-1В Lancer не являются «серьезной проблемой» для российских ВКС, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Так он прокомментировал пролет боевых машин США над Черным морем.

«В военное время кто же их подпустит на такое расстояние? У нас достаточно мощная система ПВО, радиолокационное поле по всем границам России. Прежде чем пройти над Черным морем, они же через Польшу проходили. Все это было преждевременно вскрыто и видно», — отметил военный эксперт.

Американские журналисты считают, что отправка бомбардировщиков B-1B в Черноморский регион послужит «очевидным сигналом» для России.

«Они, вероятно, имеют ввиду пролет этих бомбардировщиков над Украиной. — предположил Мураховский. — Если предполагается, что США будут воевать за Украину, то это просто верх идиотизма и авантюризма. Я в этом никаких сигналов не вижу».

Пролет американских бомбардировщиков над территорией своих союзников по Североатлантическому альянсу также не является чем-то новым, заверил Мураховский. НАТО считает Россию своим противником, но российские границы под надежной защитой.

Учебный полет над Черным морем 29 мая 2020 года провели два бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Самолеты вылетели с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте и прошли над территорией Польши и Украины, где их сопровождали украинские Су-27. Целью учений было испытание противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Над Черным морем американские бомбардировщики сопровождали Су-30СМ и Су-27П ВКС России.