Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

Компания "Газпром" может получить штраф в размере 50 млн евро от польского антимонопольного регулятора.

Крупный штраф польское ведомство намерено выписать за отказ представителей "Газпрома" давать информацию по делу о финансировании "Северного потока — 2" без согласия Варшавы. Однако проект газопровода все еще остается ключевой темой российско-австрийского энергетического диалога, подчеркнул посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Политическую поддержку строительству трубы оказывают обе стороны, отметил дипломат. Он также подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на дружественные российско-австрийские отношения, которые продолжили развитие, несмотря на распространение COVID-19, пишет РИА Новости.