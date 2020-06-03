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10:00   3 Июня 2020
Экономика

Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

Компания "Газпром" может получить штраф в размере 50 млн евро от польского антимонопольного регулятора.

Крупный штраф польское ведомство намерено выписать за отказ представителей "Газпрома" давать информацию по делу о финансировании "Северного потока — 2" без согласия Варшавы. Однако проект газопровода все еще остается ключевой темой российско-австрийского энергетического диалога, подчеркнул посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Политическую поддержку строительству трубы оказывают обе стороны, отметил дипломат. Он также подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на дружественные российско-австрийские отношения, которые продолжили развитие, несмотря на распространение COVID-19, пишет РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#россия #польша #газопровод #северный поток -2

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