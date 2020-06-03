Климкин предрек наступление гибридной мировой войны

Гибридная война в скором времени охватит весь мир. Такую точку зрения выразил экс-глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в ходе обсуждения проблематики в Донбассе.

Украинский дипломат считает, что люди "слишком оптимистично" настраивают себя на фоне происходящего во всем мире. В скором времени наступит мировая гибридная война. Климкин отметил, что человечество стоит на пороге больших перемен, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что инициатива вице-премьера Незалежной Алексея Резникова обсуждать ситуацию в Донбассе без участия российской стороны говорит о непоследовательности и несостоятельности киевской власти.