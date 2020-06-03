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9:57   3 Июня 2020
Экономика

Более половины ритейлеров в России закрывают магазины

Более половины ритейлеров в России закрывают магазины

Около 65% всех сетей планируют закрыть торговые точки, решение принято на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом рассказала ведущий аналитик консалтинговой компании "Магазин магазинов" Ярославна Шилова.

Представители ритейла и ТЦ заявляют, что планируется закрыть по 15 магазинов. Около 30% составляют представители fashion-сегмента. Также Шилова заявила, что 18% ритейлеров не будут закрывать торговые точки, и 17% пока не приняли решения. За прошлый год доля сетей, закрывших магазины, составила 20%, сообщают "Известия".

Ритейлеры вынуждены закрывать магазины в условиях кризиса. Многие представители несетевого бизнеса могут уйти с рынка. Торговые сети будут оптимизировать продажи и закрывать только проблемные точки, комментирует аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Как сообщил изданию генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов, большее количество сетей, особенно представители fashion-сегмента, уже несколько месяцев наблюдают нулевой товарооборот.

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Автор: Ирина Большунова
#тц #магазин

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