Более половины ритейлеров в России закрывают магазины

Около 65% всех сетей планируют закрыть торговые точки, решение принято на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом рассказала ведущий аналитик консалтинговой компании "Магазин магазинов" Ярославна Шилова.

Представители ритейла и ТЦ заявляют, что планируется закрыть по 15 магазинов. Около 30% составляют представители fashion-сегмента. Также Шилова заявила, что 18% ритейлеров не будут закрывать торговые точки, и 17% пока не приняли решения. За прошлый год доля сетей, закрывших магазины, составила 20%, сообщают "Известия".

Ритейлеры вынуждены закрывать магазины в условиях кризиса. Многие представители несетевого бизнеса могут уйти с рынка. Торговые сети будут оптимизировать продажи и закрывать только проблемные точки, комментирует аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Как сообщил изданию генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов, большее количество сетей, особенно представители fashion-сегмента, уже несколько месяцев наблюдают нулевой товарооборот.