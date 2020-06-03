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9:30   3 Июня 2020
Армия

Историк Кнутов: из-за современных технологий риск ядерной войны сегодня выше, чем в 80-х

Историк Кнутов: из-за современных технологий риск ядерной войны сегодня выше, чем в 80-х

Обмен ядерными ударами между Россией и США в настоящий момент более реален, чем во времена холодной войны, считает военный историк Юрий Кнутов.

В прошлом веке человечество множество раз находилось на волоске от глобальной ядерной войны, чему могли послужить сбои в работе оборонной автоматики, ошибочно предупреждавшей о запуске ядерных ракет. Самые известные подобные случаи происходили в 1979, 1983 и 1995 годах, когда ошибки систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) СССР и США чуть не стали причиной глобальной катастрофы.

Случаи сбоев СПРН, тем не менее, были распространены в те времена из-за несовершенства технологий, однако военным всегда удавалось вовремя обнаружить факт наличия ошибки, поэтому угроза ядерной войны сильно преувеличивается, заявил в беседе с "ПолитРоссией" военный историк, директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он считает, что у советских и американских специалистов было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации.

Современные технологии, степень внедрения которых в управление оборонными системами растет день ото дня, наоборот лишь повышают риски глобальной ядерной войны. Кнутов уверен, что техника на основе искусственного интеллекта, не требующая участия человека, может ошибочно инициировать ядерный удар и люди попросту не успеют вовремя отреагировать и отменить решение машины. В свете этого, констатировал эксперт, в 80-х годах прошлого века было гораздо спокойнее, чем сейчас.

"Я бы беспокоился о сегодняшнем дне. Техника, какой бы современной она ни была, все равно остается несовершенной. И с учетом того, что все больше вопросов, связанных с применением оружия, передается компьютеру, повод для беспокойства действительно есть", — резюмировал Кнутов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #ссср #ядерная война

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