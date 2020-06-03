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9:28   3 Июня 2020
Политика

Уилбур Росс инициировал расследование из-за импорта ванадия в США

Уилбур Росс инициировал расследование из-за импорта ванадия в США

Американцы начали расследование по факту угрозы национальной безопасности на фоне закупки ванадия в существующих объемах. Решение также обусловлено промышленной политикой Москвы и Пекина. Об этом информирует Министерство торговли США.

Как сообщила пресс-служба ведомства, глава Минторга Соединенных Штатов Уилбур Росс выступил с инициативой о начале разбирательства по факту угрозы национальной безопасности из-за импорта ванадия. 

Телеканал "360" сообщал, что акции протеста, которые начались в Соединенных Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, вынудили Пентагон направить полторы тысячи солдат в окрестности Вашингтона.

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Автор: Илья Романович
#сша #вашингтон

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