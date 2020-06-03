Сбербанк отказался от "банковского роуминга" на территории России

Решение отказаться от политики взимания комиссии за денежные переводы принято Сбербанком в соответствии с новым федеральным законом. Теперь клиенты смогут переводить 50 тысяч рублей ежемесячно без уплаты дополнительных сборов.

Комиссионный сбор за переводы между разными регионами страны Сбербанк объяснял необходимостью поддерживать инфраструктуру, которая обеспечивает стабильность финансовых операций. С апреля 2020 года организация запустила новый механизм работы в тестовом режиме на Дальнем Востоке. Теперь аналогичные правила действуют на территории всей страны. Ежемесячно держатели банковских карт могут переводить без комиссии 50 тыс. рублей.

Исследования подтвердили, что данный лимит является оптимальным и подходит большинству клиентов, отмечает ТАСС. Если клиент Сбербанка переводит больше установленной суммы, то ему придется заплатить 1%. О размере комиссии его заранее уведомит мобильное приложение. Новые принципы работы Сбербанка будут соответствовать принятому ранее федеральному закону, ограничившему действие "банковского роуминга" на территории России.