Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

 Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян

Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян
Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

 Климкин предрек наступление гибридной мировой войны

Климкин предрек наступление гибридной мировой войны
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

 Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян

Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян
Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

Польская антимонопольная служба угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

 Климкин предрек наступление гибридной мировой войны

Климкин предрек наступление гибридной мировой войны
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
9:20   3 Июня 2020
Политика

Трамп одержал победу на первичных выборах в США

Трамп одержал победу на первичных выборах в США

Президент США Дональд Трамп во вторник выиграл на первичных выборах в штате Индиана, сообщает телеканал CBS.

Претендент в кандидаты на должность президента страны от Демократической партии Джо Байден также выиграл в этом штате.

Изначально, 24-27 августа планировалось провести предвыборный общенациональный съезд в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), где нужно было продвинуть кандидатуру Трампа в президенты на второй срок. Губернатор штата Рой Купер сообщил, что на фоне распространения коронавируса, вероятно, мероприятие не состоится.

Лидер США сказал же, что теперь республиканцам приходится искать новый штат для организации съезда.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...