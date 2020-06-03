Трамп одержал победу на первичных выборах в США

Президент США Дональд Трамп во вторник выиграл на первичных выборах в штате Индиана, сообщает телеканал CBS.

Претендент в кандидаты на должность президента страны от Демократической партии Джо Байден также выиграл в этом штате.

Изначально, 24-27 августа планировалось провести предвыборный общенациональный съезд в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), где нужно было продвинуть кандидатуру Трампа в президенты на второй срок. Губернатор штата Рой Купер сообщил, что на фоне распространения коронавируса, вероятно, мероприятие не состоится.

Лидер США сказал же, что теперь республиканцам приходится искать новый штат для организации съезда.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября.