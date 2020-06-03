Бальбек назвал заявление о захвате Россией юга Украины "бредом"

Заявления лидера запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова о "готовности" России "захватить часть юга Украины", являются "бредом", заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Чубаров ранее в своем выступление для украинских СМИ отметил, что Россия якобы хочет с помощью военной силы захватить Каховское водохранилище, откуда ранее вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу.

"Лидер "Меджлиса" решил выдать свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт, между Россией и Украиной никакой угрозы войны нет", — заверил Бальбек.

Северо-Крымский канал в свое время обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде, передает РИА Новости. После того, как жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма. Это привело к проблемам у аграриев на севере и на востоке полуострова. Частично проблему решили за счет переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.