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8:56   3 Июня 2020
Политика

Бальбек назвал заявление о захвате Россией юга Украины "бредом"

Бальбек назвал заявление о захвате Россией юга Украины "бредом"

Заявления лидера запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова о "готовности" России "захватить часть юга Украины", являются "бредом", заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Чубаров ранее в своем выступление для украинских СМИ отметил, что Россия якобы хочет с помощью военной силы захватить Каховское водохранилище, откуда ранее вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу.

"Лидер "Меджлиса" решил выдать свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт, между Россией и Украиной никакой угрозы войны нет", — заверил Бальбек.

Северо-Крымский канал в свое время обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде, передает РИА Новости. После того, как жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма. Это привело к проблемам у аграриев на севере и на востоке полуострова. Частично проблему решили за счет переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #украина #чубаров #бальбек #северо-крымский канал

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