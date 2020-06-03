Le Figaro связало кончину либеральной Америки с настоящей войной

Бушующая в США с 1968 года знаменитая «культурная война» к настоящему времени перестала быть метафорой и превратилась в войну настоящую.

Об этом пишет французское издание Le Figaro, напоминая, как в ночь с 29 на 30 мая 2020 года губернатор американского штата Миннесота, выступая в прямом эфире, назвал ситуацию настолько тяжелой, что она требует вмешательства уже не полиции, а армии.

«Мы наблюдаем кончину старой либеральной Америки, исчезновение разделения на правых и левых, а также идеалов, которые долгое время несли обе стороны», — считает автор материала.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп стал, конечно, катализатором этого процесса, но сам факт победы Трампа на президентских выборах в 2016 году уже был результатом процесса разложения либеральных ценностей. Кроме того, от либерализма отказались и левые, которые сделали выбор в пользу политики сексуальной и расовой идентичности.

На протяжении долгих лет, говорится в статье, левые американцы продвигали в СМИ и в университетах мысль, что гнев чернокожего населения оправдан, так как они являются жертвами угнетения. Сегодня это выливается в охваченные огнем улицы американских городов.

«Когда молодой мэр-левоцентрист Миннеаполиса решил отдать полицейский участок активистам, которые разграбили и сожгли его, он стал еще одним леволиберальным политиком в длинном списке тех, кто бросил наши институты на растерзание нарушителям спокойствия», — отмечает автор.

При этом он добавляет, что даже теперь, когда по всем уголкам страны растекаются волны ужаса, СМИ с переменным успехом пытаются контролировать отображение фактов и показывать бунтовщиков с привлекательной стороны.

«Журналист «Си-Эн-Эн» стоял на углу улицы Миннеаполиса, пока за его спиной шли тысячи демонстрантов. И, когда он описывал происходящее как «веселую процессию», в него полетела бутылка», — говорится в статье.

По словам автора, левые журналисты, которые считали демонстрантов поборниками Добра, а своим единственным врагом называли Дональда Трампа, сейчас узнают, несколько постмодернистским левым плевать на свободу слова и прессы – понятия, которые они считают старорежимными.

Также издание отмечает, что нынешняя вспышка насилия осложняется тем, что она происходит в условиях эпидемии коронавируса и связанных с ней проблем – экономика страны расшатана, к тому же без работы остались около 40 миллионов американцев. Особенно тревожит тот факт, что все это происходит в предтоталитарной обстановке, признаки которой были описаны в книге немецко-американского философа еврейского происхождения Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» еще в 1951 году. Этими признаками являются: раздробленность общества и индивидуализм, разрушительный порыв и готовность переступить черту, готовность общества верить пропаганде и презирать всех, кто придерживается других взглядов, а также уверенность в том, что лояльность лучке опыта.