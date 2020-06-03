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8:53   3 Июня 2020
Политика

ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Балтикой

ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Балтикой

Британские истребители Typhoon сопровождали боевой самолет России над Балтийским морем. Иностранные самолеты находятся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над прибалтийскими странами.

Минобороны РФ пока по поводу произошедшего комментариев не давало, сообщает РИА Новости. Со стороны российского ведомства неоднократно поступали заявления, что полеты боевых самолетов производят только в соответствии с международными правилами.

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки, оснащенный радиолокатором бокового обзора, фотоаппаратурой, инфракрасным сканером и системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

Недавно Минобороны РФ поделилось видеокадрами перехвата двух американских бомбардировщиков истребителями ВКС РФ. Российские самолеты подняли на перехват двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer, приблизившихся к границам РФ над Черным и Балтийскими морями.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #самолет #истребители #балтийское море #ввс британии #ил-20

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