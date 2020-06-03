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8:44   3 Июня 2020
Общество

Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

Американский изобретатель Илон Маск основывался на принципах российских разработок в ходе реализации космического полета США к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

Материал об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel, передает Федеральное агентство новостей. По данным издания, специалисты корпорации SpaceX позаимствовали у коллег из России концепцию разрозненной переброски астронавтов и грузов в космос. Автор статьи отметил, что принцип США в отношении космических полетов кардинально поменялся, в частности были изменены используемые материалы и экономическая модель. 

"Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой "постшаттловской" концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов", — говорится в публикации. 

Кроме того, немецкие журналисты напомнили, что намерения Маска организовать туристические полеты к Международной космической станции (МКС) тоже не являются новшеством. В 2001 году под эгидой России до МКС был доставлен первый турист Деннис Тито. 

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Автор: Руслан Неглинный
#spacex

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