Немецкие журналисты рассказали, что Маск "подглядел" у российских разработчиков

Американский изобретатель Илон Маск основывался на принципах российских разработок в ходе реализации космического полета США к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

Материал об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel, передает Федеральное агентство новостей. По данным издания, специалисты корпорации SpaceX позаимствовали у коллег из России концепцию разрозненной переброски астронавтов и грузов в космос. Автор статьи отметил, что принцип США в отношении космических полетов кардинально поменялся, в частности были изменены используемые материалы и экономическая модель.

"Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой "постшаттловской" концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов", — говорится в публикации.

Кроме того, немецкие журналисты напомнили, что намерения Маска организовать туристические полеты к Международной космической станции (МКС) тоже не являются новшеством. В 2001 году под эгидой России до МКС был доставлен первый турист Деннис Тито.