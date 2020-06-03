Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирусу прочат союз с гриппом осенью

Коронавирусу прочат союз с гриппом осенью

 Сравнивший россиян с «инфузориями» Вишневский не понимает сути поправок в Конституцию

Сравнивший россиян с «инфузориями» Вишневский не понимает сути поправок в Конституцию
Политолог Самонкин: работа Facebook и Twitter нарушает российское законодательство

Политолог Самонкин: работа Facebook и Twitter нарушает российское законодательство

 Котяков назвал количество безработных россиян

Котяков назвал количество безработных россиян
Леонков: ядерная доктрина РФ – это ответ на опасность глобальной войны

Леонков: ядерная доктрина РФ – это ответ на опасность глобальной войны

 Баранец: Кремль решил играть на опережение, чтобы обуздать ядерные амбиции США

Баранец: Кремль решил играть на опережение, чтобы обуздать ядерные амбиции США
Коронавирусу прочат союз с гриппом осенью

Коронавирусу прочат союз с гриппом осенью

 Сравнивший россиян с «инфузориями» Вишневский не понимает сути поправок в Конституцию

Сравнивший россиян с «инфузориями» Вишневский не понимает сути поправок в Конституцию
Политолог Самонкин: работа Facebook и Twitter нарушает российское законодательство

Политолог Самонкин: работа Facebook и Twitter нарушает российское законодательство

 Котяков назвал количество безработных россиян

Котяков назвал количество безработных россиян
Леонков: ядерная доктрина РФ – это ответ на опасность глобальной войны

Леонков: ядерная доктрина РФ – это ответ на опасность глобальной войны

 Баранец: Кремль решил играть на опережение, чтобы обуздать ядерные амбиции США

Баранец: Кремль решил играть на опережение, чтобы обуздать ядерные амбиции США
14:26   3 Июня 2020
Армия

The Drive похвалился возможностью США нанести удар по ЧФ РФ, забыв о ПВО

The Drive похвалился возможностью США нанести удар по ЧФ РФ, забыв о ПВО

Журналисты американского журнала The Drive опубликовали статью, в которой рассказали об учениях бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в небе над Черным морем. Авторы статьи оценили военные маневры военно-воздушных сил Соединенных Штатов, а также заметили, что американские боевые самолеты могут представлять серьезную угрозу безопасности России.

В материале американских СМИ указывается, что стратегические бомбардировщики США, осуществившие учебный полет над Черным морем, были вооружены противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM. Данное вооружение предназначено для уничтожения кораблей и морских военных объектов противника. Два B-1B Lancer, находясь в Черноморском регионе, провели учебные стрельбы по условному противнику, после чего вернулись на место своего базирования.

Журналисты The Drive заметили, что американские военные самолеты якобы представляют серьезную угрозу для безопасности России – бомбардировщики способны уничтожить все корабли Черноморского флота. Сам же учебный полет над Черным море является неким сигналом для России.

Издание «Царьград», ответило американским журналистам, заметив, что The Drive похвалился возможностью США нанести удар по Черноморскому флоту РФ, забыв о российских комплексах ПВО, расположенных в регионе. Российские военные способны зафиксировать приближение американских бомбардировщиков, а береговые ракетные комплексы могут уничтожить B-1B Lancer в случае каких-либо опасных действий, направленных против российских боевых кораблей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #армия #b-1b lancer

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...