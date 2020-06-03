The Drive похвалился возможностью США нанести удар по ЧФ РФ, забыв о ПВО

Журналисты американского журнала The Drive опубликовали статью, в которой рассказали об учениях бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в небе над Черным морем. Авторы статьи оценили военные маневры военно-воздушных сил Соединенных Штатов, а также заметили, что американские боевые самолеты могут представлять серьезную угрозу безопасности России.

В материале американских СМИ указывается, что стратегические бомбардировщики США, осуществившие учебный полет над Черным морем, были вооружены противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM. Данное вооружение предназначено для уничтожения кораблей и морских военных объектов противника. Два B-1B Lancer, находясь в Черноморском регионе, провели учебные стрельбы по условному противнику, после чего вернулись на место своего базирования.

Журналисты The Drive заметили, что американские военные самолеты якобы представляют серьезную угрозу для безопасности России – бомбардировщики способны уничтожить все корабли Черноморского флота. Сам же учебный полет над Черным море является неким сигналом для России.

Издание «Царьград», ответило американским журналистам, заметив, что The Drive похвалился возможностью США нанести удар по Черноморскому флоту РФ, забыв о российских комплексах ПВО, расположенных в регионе. Российские военные способны зафиксировать приближение американских бомбардировщиков, а береговые ракетные комплексы могут уничтожить B-1B Lancer в случае каких-либо опасных действий, направленных против российских боевых кораблей.