Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян

Собственная магия есть в России и россиянах. Такое заявление сделал немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF.

"Россиян объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", – отметил Херфорт.

Фотограф развеял миф о том, что россияне – это необщительный и угрюмый народ. По словам Франка, жители России открытые, очень гостеприимные и веселые люди.

"В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", – резюмировал немецкий фотограф.

Франк Херфорт женат на россиянке, с которой он счастлив в браке. Недавно он опубликовал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, с помощью фотографий показал жизнь простых россиян.