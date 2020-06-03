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8:03   3 Июня 2020
Общество

Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян

Немецкий фотограф развеял миф об угрюмости и необщительности россиян

Собственная магия есть в России и россиянах. Такое заявление сделал немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF.

"Россиян объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", – отметил Херфорт.

Фотограф развеял миф о том, что россияне – это необщительный и угрюмый народ. По словам Франка, жители России открытые, очень гостеприимные и веселые люди.

"В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", – резюмировал немецкий фотограф.

Франк Херфорт женат на россиянке, с которой он счастлив в браке. Недавно он опубликовал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, с помощью фотографий показал жизнь простых россиян.

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Автор: Кристина Мокроусова
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