Пушков назвал идею вице-премьера Украины по Донбассу "киевской придумкой"

Намерения вице-премьера Украины Алексея Резникова в контексте проведения совещания по Донбассу в "будапештском формате" без участия российской стороны — очередная фантастическая "киевская придумка", заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик уверен, что проводимая Киевом политика уже давно стала бессмысленной и опустошенной. По мнению Пушкова, главы правительственных структур регулярно меняются, а отсутствие содержания и логики остается. Об этом член Совфеда России написал в своем Twitter.

"Будапештский формат" решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези", — считает сенатор.

Накануне Резников выступил с обращением в адрес лидеров Великобритании и США. Вице-премьер предложил коллегам провести встречу в "будапештском формате" с целью обсудить ситуацию в Донбассе. Однако, по его словам, Россия на переговорах присутствовать не должна из-за так называемого "нарушения" одноименного меморандума и "атаки" на Украину, передает РИА Новости.