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Пушков назвал идею вице-премьера Украины по Донбассу "киевской придумкой"

Пушков назвал идею вице-премьера Украины по Донбассу "киевской придумкой"

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7:59   3 Июня 2020
Политика

Пушков назвал идею вице-премьера Украины по Донбассу "киевской придумкой"

Пушков назвал идею вице-премьера Украины по Донбассу "киевской придумкой"

Намерения вице-премьера Украины Алексея Резникова в контексте проведения совещания по Донбассу в "будапештском формате" без участия российской стороны — очередная фантастическая "киевская придумка", заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик уверен, что проводимая Киевом политика уже давно стала бессмысленной и опустошенной. По мнению Пушкова, главы правительственных структур регулярно меняются, а отсутствие содержания и логики остается. Об этом член Совфеда России написал в своем Twitter

"Будапештский формат" решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези", — считает сенатор. 

Накануне Резников выступил с обращением в адрес лидеров Великобритании и США. Вице-премьер предложил коллегам провести встречу в "будапештском формате" с целью обсудить ситуацию в Донбассе. Однако, по его словам, Россия на переговорах присутствовать не должна из-за так называемого "нарушения" одноименного меморандума и "атаки" на Украину, передает РИА Новости.  

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Автор: Борис Нестеров
#пушков #twitter #резников #переговоры по донбассу

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