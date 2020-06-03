Аналитики "ФК Открытие" сообщили о снижении трат граждан РФ на услуги ЖКХ

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле у россиян в годовом выражении снизился на 14%, но при этом выросли траты на электроэнергию и газ, подсчитали аналитики "ФК Открытие".

Полученные данные указывают, что в апреле траты россиян на тепловодоснабжение снизилось на 34%, а чек за квартплату снизился на 14%. При этом траты жителей Российской Федерации на электроэнергию выросли на 1%, а на газ — на 10%, передает РИА Новости.

В марте расходы россиян на ЖКХ снизились на 10%. Сокращение трат было по всем категориям: на тепловодоснабжение граждане РФ тратили на 19% меньше средств, расходы на газ сократили на 11%, на электроэнергию – на 5%, а на квартплату – на 4%.

Специалисты считают, что уменьшение расходов на жилищно-коммунальные услуги в апреле этого года по отношению к 2019 году скорее всего связано с экономией россиян в условиях пандемии COVID-19, в том числе за счет установления счетчиков.