Цена нефти Brent превысила отметку в 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начали падать котировки.

Согласно данным торгов, по состоянию на 03:44 по московскому времени цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,14%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03:46 дорожали на 1,96%.

Обвал нефтяных котировок начали наблюдать после того, как 6 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, пишет РИА Новости.

В результате с 1 апреля ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса сняли. Только за март нефть дешевела в два раза. В апреле страны ОПЕК+ пришли к договоренности о снижении объемов производства на 9,7 млн баррелей в сутки.