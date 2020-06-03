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6:48   3 Июня 2020
Экономика

Цена нефти Brent превысила отметку в 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Цена нефти Brent превысила отметку в 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начали падать котировки.

Согласно данным торгов, по состоянию на 03:44 по московскому времени цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,14%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03:46 дорожали на 1,96%.

Обвал нефтяных котировок начали наблюдать после того, как 6 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, пишет РИА Новости.

В результате с 1 апреля ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса сняли. Только за март нефть дешевела в два раза. В апреле страны ОПЕК+ пришли к договоренности о снижении объемов производства на 9,7 млн баррелей в сутки.

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #топливо #brent #цена #баррель

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