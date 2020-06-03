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5:42   3 Июня 2020
Политика

Минобороны завершит испытания вакцины от COVID-19 к концу июля

Минобороны завершит испытания вакцины от COVID-19 к концу июля

Все клинические испытания вакцины против коронавируса завершатся в конце июля. Об этом сообщил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны.

Доклинические испытания вакцины уже завершены, отметил в интервью газете "Красная звезда" глава 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич. Также он рассказал, что исследования прошли на хомяках и обезьянах.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков добавил, что участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции примут военнослужащие по контракту. 

Испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Заезд первой группы военных-добровольцев в медицинское учреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.

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Автор: Василий Пименов
#вакцина #пандемия #коронавирус

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