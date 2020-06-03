Мантуров: Россия имеет четыре "козыря" по сравнению с другими странами

Россия имеет четыре главных преимущества перед другими странами, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. В его список входят сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

Денис Мантуров перечислил достоинства России, которые выделяют ее в мире, сообщает РИА Новости. Первый "козырь" — это национальный дух, который позволяет россиянам быстро реагировать на появляющиеся проблемы. Второй — фундаментальная наука, стирающая границы невозможного.

Третье преимущество — низкая цена на электроэнергию и углеводороды, что позволяет вести прибыльный бизнес. Четвертое — специалисты, которые возвращаются из-за границы после того, как покинули страну в 90-е годы. Сейчас страна имеет возможность обеспечить своих граждан достойной зарплатой. Эти преимущества, считает Мантуров, являются конкурентными перед другими странами.