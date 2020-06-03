Боррель указал на отсутствие прав у США менять формат проведения G7
Вашингтон не имеет полномочий изменять состав участников G7. Он может только адресовать другим странам приглашения на саммит. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Саммит G7 представляет для ЕС приоритетную значимость на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. Именно эффективное сотрудничество между странами-участниками способно в кратчайшие сроки локализовать пандемию коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
"Председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив — возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты", — заявил Боррель в ходе пресс-конференции в Брюсселе во вторник.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о намерениях американского президента Дональда Трампа провести саммит G7 в сентябре и пригласить на него представителей от России, Индии, Южной Кореи и Австралии. Позиция Москвы по данному вопросу пока неизвестна.