Глава турецкого Минздрава заявил о совместной работе с Россией над вакциной от COVID-19

Решение о создании вакцины от коронавируса совместно Россией и Турцией принято по итогам разговора с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщил в Twitter глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Он добавил, что медики России отмечают действенность лечения от коронавирусной инфекции, применяемое в Турции. Также Коджа подчеркнул, что ожидается совместное производство лекарства, передает ТАСС.

"Мы приняли решение, чтобы подведомственные нашим министерствам организации работали вместе над созданием вакцины и лекарства", – написал глава турецкого Минздрава.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 423 741 случай COVID-19, 186 985 человек выздоровело.