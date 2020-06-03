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4:19   3 Июня 2020
Общество

Глава турецкого Минздрава заявил о совместной работе с Россией над вакциной от COVID-19

Глава турецкого Минздрава заявил о совместной работе с Россией над вакциной от COVID-19

Решение о создании вакцины от коронавируса совместно Россией и Турцией принято по итогам разговора с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщил в Twitter глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Он добавил, что медики России отмечают действенность лечения от коронавирусной инфекции, применяемое в Турции. Также Коджа подчеркнул, что ожидается совместное производство лекарства, передает ТАСС.

"Мы приняли решение, чтобы подведомственные нашим министерствам организации работали вместе над созданием вакцины и лекарства", – написал глава турецкого Минздрава.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 423 741 случай COVID-19, 186 985 человек выздоровело.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #турция #вакцина #коронавирус

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