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3:32   3 Июня 2020
Политика

Трамп заявил, что у Байдена нет решения проблемы беспорядков в США

Трамп заявил, что у Байдена нет решения проблемы беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента по выборам Джо Байдена в некомпетентности. По мнению американского главы, демократ Байден понятия не имеет, как урегулировать антиполицейские протесты местных жителей.

Трамп назвал Байдена "сонным" и "политически слабым", сообщает РИА Новости. В своем Twitter президент США высказался относительно деятельности конкурента. Он называл Байдена по имени и обвинил его в политической слабости. А слабость, по его мнению, не может помочь справиться с анархистами, мародерами и хулиганами.

"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", — заявил Трамп.

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Автор: Василий Пименов
#байден #трамп #беспорядки

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