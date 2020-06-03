Трамп заявил, что у Байдена нет решения проблемы беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента по выборам Джо Байдена в некомпетентности. По мнению американского главы, демократ Байден понятия не имеет, как урегулировать антиполицейские протесты местных жителей.

Трамп назвал Байдена "сонным" и "политически слабым", сообщает РИА Новости. В своем Twitter президент США высказался относительно деятельности конкурента. Он называл Байдена по имени и обвинил его в политической слабости. А слабость, по его мнению, не может помочь справиться с анархистами, мародерами и хулиганами.