Трамп заявил, что у Байдена нет решения проблемы беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента по выборам Джо Байдена в некомпетентности. По мнению американского главы, демократ Байден понятия не имеет, как урегулировать антиполицейские протесты местных жителей.
Трамп назвал Байдена "сонным" и "политически слабым", сообщает РИА Новости. В своем Twitter президент США высказался относительно деятельности конкурента. Он называл Байдена по имени и обвинил его в политической слабости. А слабость, по его мнению, не может помочь справиться с анархистами, мародерами и хулиганами.
"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", — заявил Трамп.