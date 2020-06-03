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2:59   3 Июня 2020
Политика

Соколов: жители Сирии протестуют против вмешательства США и поддерживают политику Асада

Соколов: жители Сирии протестуют против вмешательства США и поддерживают политику Асада

Жители востока Сирии препятствуют нахождению военных Соединенных Штатов на территории САР. Они поддерживают официальное правительство и президента Сирии Башара Асада.

Жители Хасаки недавно перехватили конвой военных США, который направлялся в Абу-Расин. Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов считает, что сирийцы будут выражать протест американскому вмешательству до тех пор, пока Вашингтон не выведет войска с территории САР.

Соколов уверен, что нахождение военных США в Сирии является незаконным. Достигнуть мира в государстве можно только после того, как Вашингтон перестанет воровать сирийские ресурсы и спонсировать местные бандформирования, передает Федеральное агентство новостей.

Президент Сирии Башар Асад уже давно стал победителем в глазах местных жителей, добавил Соколов. Сирийцы устали от войны и хотят спокойной жизни под управлением официального Дамаска.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #сирия #асад #вмешательство

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