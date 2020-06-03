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1:56   3 Июня 2020
Политика

Видеозапись работы российско-турецких патрулей в Сирии появилась в Сети

Видеозапись работы российско-турецких патрулей в Сирии появилась в Сети

Совместное патрулирование сирийской территории российскими и турецкими военными запечатлели на видео. На кадрах военнослужащие жмут друг другу руки и обсуждают маршрут, техника колонной движется по сирийским дорогам.

Видеооператоры сняли работу российско-турецких патрулей. Военные общаются друг с другом по рации, обсуждают, глядя на карту местности, маршрут. Стоит отметить, что все военнослужащие в масках и перчатках. В ролик также вошли кадры из бронетранспортера, на которых можно увидеть, как выглядит местность.

Также на кадрах видно, как местные жители машут руками в знак приветствия.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #турция

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