Видеозапись работы российско-турецких патрулей в Сирии появилась в Сети

Совместное патрулирование сирийской территории российскими и турецкими военными запечатлели на видео. На кадрах военнослужащие жмут друг другу руки и обсуждают маршрут, техника колонной движется по сирийским дорогам.

Видеооператоры сняли работу российско-турецких патрулей. Военные общаются друг с другом по рации, обсуждают, глядя на карту местности, маршрут. Стоит отметить, что все военнослужащие в масках и перчатках. В ролик также вошли кадры из бронетранспортера, на которых можно увидеть, как выглядит местность.

Также на кадрах видно, как местные жители машут руками в знак приветствия.